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Спортсмены из Эфиопии и Кении одержали победу в Пекинском марафоне
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Спортсмены из Эфиопии и Кении одержали победу в Пекинском марафоне 

ТАСС + ещё 2 7 часов назад
Фото: News.ru
ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. Эфиопский легкоатлет Дежене Дебела Гонфа и кенийская бегунья Валари Джемели Айябей победили в Пекинском марафоне. Об этом сообщили организаторы соревнований, которые прошли в воскресенье.
Дежене Дебела Гонфа преодолел дистанцию в 42,195 км за 2 часа 12 минут 8 секунд. Второе место занял его соотечественник Себока Дибаба Тола (02:14.35), третье — Могос Шуми Соломон из Эритреи (02:14.40).
Валари Джемели Айябей для достижения финишной черты потребовалось 2 часа 21 минута 38 секунд. Серебро завоевала Эунис Чебичи Чунмба из Бахрейна (02:26.56), бронзу — представительница Эфиопии Фатума Садо Дерго (02:27.41).
В марафоне приняли участие более 30 тыс. профессиональных атлетов и любителей из 43 стран мира. Как сообщили в оргкомитете соревнований, заявки на участие в общей сложности подали почти 111,8 тыс. человек, что на 13 тыс. больше, чем в прошлом году. Старт был дан в центре китайской столицы на площади Тяньаньмэнь, финиш состоялся в Олимпийском парке.
Пекинский марафон проводится ежегодно с 1981 года. Рекордное время преодоления полной дистанции марафона в мужском зачете установил эфиопский атлет Тадесе Тола в 2013 году — 2 часа 7 минут 16 секунд.
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