Жорди Альба: «Тер Штеген — лучший вратарь мира»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба заявил, что голкипер Марк-Андре тер Штеген является лучшим в мире. По его мнению, именно немецкий вратарь спал каталонскую команду в матче 4-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедад» (2:1).

— В первом тайме мы не играли на нашем уровне, а соперникам удалось провести хорошую атаку и забить, после чего они закрылись, — приводит Sport.es слова Альбы — Было сложно взламывать их оборону. Но все изменилось после перерыва, когда мы вернулись на свой уровень. А соперник мог надеяться только на контратаки. Тер Штеген спас нас в этой игре. Для меня он лучший голкипер мира.