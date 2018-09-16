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Тренер ФК «Уфа» о минувшем матче: «Буду благодарен, если обойдется без вопросов»
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Тренер ФК «Уфа» о минувшем матче: «Буду благодарен, если обойдется без вопросов» 

ufa1.ru 31 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Матч «Уфа» — ЦСКА завершился с разгромным счетом не в пользу нашей команды. Горожане проиграли в сухую — 0:3. Первый тайм прошел довольно затянуто со стабильным счетом 0:0, однако в самом конце, несмотря на то, что хозяева поля взяли игру в свои руки, команда ЦСКА перед перерывом решила переломить ход и начала атаковать. Федор Чалов успел забить гол в раздевалку. Похоже, что этот момент заметно сказался на боевом настрое «уфимцев». Во втором тайме один за другим, мячи забил Тимур Жамалетдинов.
— В первом тайме, на мой взгляд, играли неплохо, были моменты, которые должны были реализовывать, в конце пропустили необязательный гол. Он никоим образом не сказался на начале второго тайма, потому что был перерыв, ребята адекватно восприняли, продолжали гнуть свою линию, атаковали, прессинговали. Пропустили две контратаки, затем счет стал крупным, после этого игра прекратились. Теперь к вам, журналистам, большая просьба. Если есть возможность, обойтись без вопросов. Если это возможно, я был бы очень вам благодарен, — сказал во время пресс-подхода тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров.
После победы ЦСКА поднялся на четвёртую строчку в чемпионате, а до лидирующего «Зенита» московской команде осталось набрать 4 очка. Уфимцы же после удачного старта спустились на 14-ю позицию.
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