Орловец жестоко наказал строителей за кривой теннисный корт

Орловский районный суд вынес решение по иску местного жителя, который заказал обустройство теннисного корта в своем доме и оказался недоволен результатом. В общей сложности с нерадивого подрядчика решено взыскать 1,9 млн рублей, включая компенсацию морального вреда.

Между орловцем и ИП Сушков И. А. был заключен контракт на устройство полиуретанового покрытия из резиновой крошки общей площадью 620 квадратных метров, а также наливного акрилового покрытия с разметкой под теннисный корт, в принадлежащем ему жилом доме. Стоимость подряда составила 360 рублей.

При приеме работ были выявлены существенные недостатки: зазоры и неровности, многочисленные не прокрашенные участки корта, в местах, где акриловое покрытие не прилегает к основанию, образовались воздушные пузыри. Все это образовалось в результате нарушения технологии проведения работ. Использовать покрытие теннисного корта по его функциональному назначению не представляется возможным, заключили специалисты центра независимой экспертизы «АНСОР». С учетом характера выявленных недостатков выполнить их устранение не представляется возможным. Стоимость работ по замене покрытия теннисного корта была определена по текущему уровню цен и составила более миллиона рублей.

Суд решил расторгнуть договор подряда, взыскать с индивидуального предпринимателя стоимость работ по замене покрытия, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, расходы на строительно-техническую экспертизу.