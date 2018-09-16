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Бывшего игрока «Спартака» радует молодежь ЦСКА
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Бывшего игрока «Спартака» радует молодежь ЦСКА 

Газета.Ru + ещё 2 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением о победе ЦСКА в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Уфой» (3:0), передает Sportbox.
"Армейская молодежь радует! Из-за многочисленных потерь в составе им выпадает шанс проявить себя, и они им пользуются. Хотя, конечно, нельзя сказать, что Виктор Гончаренко бросил в бой необстрелянных игроков. Все они играли за основу, имеют опыт в еврокубках, так что пора себя показывать. В Уфе это удалось даже несмотря на то, что команде пришлось перестраиваться по ходу встречи.
Кого бы отметил? Конечно же, Жамалетдинова, который оформил дубль, и Чалова, выполнившего большой объем работы. Хорошо себя проявил Влашич, на своем привычном уровне отыграл Фернандес. В целом серьезных претензий никому предъявить нельзя", — заявил Бубнов.
Ранее новичок ЦСКА заявил, что оказался в команде мирового уровня.
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