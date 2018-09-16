Голые и красивые: студенты Кембриджа снялись обнаженными для календаря

Вырученные деньги планируется пожертвовать в благотворительные организации, сообщает Daily Star . По словам организаторов съемки, отснятые кадры практически не подвергались постобработке — студенты университета и в самом деле так прекрасны.

Участниками фотосессии стали спортсмены, которые занимаются волейболом, лакроссом, фехтованием, футболом и лыжным спортом. Они фотографировались в библиотеке, читальном зале, холле и во дворе университета. Для прикрытия наготы студенты использовали мячи, шлемы, книги и другие аксессуары.

Готовый календарь будет продаваться по цене 10 фунтов стерлингов. Все вырученные деньги передадут в четыре благотворительных фонда. Таким образом, студенты помогут жертвам изнасилований, детям из бедных стран и людям с расстройством пищевого поведения.