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Голые и красивые: студенты Кембриджа снялись обнаженными для календаря
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Голые и красивые: студенты Кембриджа снялись обнаженными для календаря 

BFM.RU 8 часов назад
Вырученные деньги планируется пожертвовать в благотворительные организации, сообщает Daily Star. По словам организаторов съемки, отснятые кадры практически не подвергались постобработке — студенты университета и в самом деле так прекрасны.
Участниками фотосессии стали спортсмены, которые занимаются волейболом, лакроссом, фехтованием, футболом и лыжным спортом. Они фотографировались в библиотеке, читальном зале, холле и во дворе университета. Для прикрытия наготы студенты использовали мячи, шлемы, книги и другие аксессуары.
Готовый календарь будет продаваться по цене 10 фунтов стерлингов. Все вырученные деньги передадут в четыре благотворительных фонда. Таким образом, студенты помогут жертвам изнасилований, детям из бедных стран и людям с расстройством пищевого поведения.
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