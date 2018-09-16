Борис Майоров: Сокращая российские клубы в КХЛ, можно загубить наш хоккей!

На сентябрьском Совете директором КХЛ ее президент Дмитрий Чернышенко еще раз официально подтвердил, что лига продолжает курс на сокращении и весной расстанется с одной, а то и с двумя командами.

При этом в КХЛ дали понять, что речь в первую очередь идет о российских клубах с небольшим бюджетом и, соответственно, невысокими спортивными показателями.

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Одновременно с этим зашел разговор о возможном включении в КХЛ зарубежного клуба из Франции, базирующегося в Париже или Марселе.

— Кого из россиян весной принесут в жертву «наполеоновским» планам? — Постоянно сокращая наши клубы в КХЛ в угоду иностранцам типа «Куньлуня», можно вообще загубить наш хоккей, — считает Борис Майоров. — Я смотрел, как «Куньлунь» играет со «Спартаком» . И признаю — в Китае неплохая команда с грамотным тренером. Но ведь она создана искусственно, на пустом месте. В нее собирают хоккеистов со всего света. А доморощенных как не было, так и нет.

Возвращаясь к сокращению лиги, скажу, что мне до сих пор жаль «Ладу». Ну это же история нашего хоккея! Я помню, как создавался это клуб. Когда такие команды уходя из лиги, отвратительное чувство в душе возникает! Это все равно, что ребенка отобрать у родной матери и в чужую семью отправить. Ну что это за подход?

— С большим трудом исключения прошлой весной избежала и «Северсталь» , которая пробилась в плей-офф. Но это не гарантирует череповчанам спокойствия в нынешнем сезоне. — Вот именно. уже сейчас идут разговоры, что следующая на очереди — «Северсталь». Но ведь череповецкий клуб уходит корнями чуть ли не в истоки нашего хоккея. И потом клуб же не бедствует. В городе построили новый дворец, финансирование идет без сбоев. Как и зачем избавляться от самобытной команды с давней историей?

— Что вы думаете о пополнении КХЛ иностранными командами? — На них надо смотреть очень выборочно! Я не против «Йокерита». Это сильный соперник из хоккейной державы. Ну а при чем тут «Куньлунь» или французы, у которых в стране всего пяток команд наберется?