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Вратарь «Барыса» Граховина сравнил свой дебют в КХЛ с голливудским фильмом
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Вратарь «Барыса» Граховина сравнил свой дебют в КХЛ с голливудским фильмом 

SPORT24.ru + ещё 2 1 час назад
Вратарь «Барыса» Доминик Граховина поделился эмоциями от своего дебюта в КХЛ. Он сменил в воротах астанинской команды Александра Кудрявцева в матче с «Ак Барсом» (4:3 ШБ) при счете 1:3. А в ходе серии буллитов уже Кудрявцев сменил Граховину. Контракт чешского вратаря с «Барысом» рассчитан до 30 апреля 2020 года, соглашение носит двусторонний характер. «Барыс» победил «Ак Барс» впервые с 10 сентября 2015 года.
«Совсем не ожидал, что дебютирую в матче с «Ак Барсом». Это было здорово, — как в голливудском фильме. Всего каких-то три месяца назад я валялся в больнице с поврежденной ногой. Так что лучше и быть не может. Очень понравилось играть! Насладился игрой, полные трибуны. А еще мы выиграли, так что все здорово.
Я никогда не против буллитов. В Финляндии получалось выигрывать. Но здесь другая ситуация, нужно работать над этим. И, вообще, — над всем остальным. Последние два сезона я привык играть много, так что матчи через день или сразу на следующий — меня это не волнует. Это нормально.
Соперники — обладатели Кубка Гагарина, я знал, что это сильный коллектив. Но для меня это не имеет значения. Я фокусируюсь на своей игре.
Игра в меньшинстве? Мы это все отрабатывали на тренировках, так что ничего особенного. Повезло, что соперники не забили. Все прошло отлично», — цитирует хоккеиста sports.kz.
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