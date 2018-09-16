Нижегородское «Торпедо» сыграет с «Сибирью» 16 сентября 

16 сентября, в воскресенье, третий выездной матч в рамках Континентальной хоккейной лиги сезона 2018/19 проведет нижегородское «Торпедо». Соперником автозаводцев станет новосибирская «Сибирь».
Перед сегодняшним матчем нижегородцы, набрав восемь очков в шести матчах, занимают пятую строчку турнирной таблицы Восточной Конференции.
«Сибирь», проигравшая все шесть матчей, располагается на последнем 13-м месте.
В прошлом сезоне соперники провели две встречи, обменявшись гостевыми победами. Игра, состоявшаяся 28 августа 2017 года в Новосибирске, завершилась выигрышем автозаводцев со счетом 3:2. 27 октября в Нижнем Новгороде сибиряки взяли реванш, одолев «Торпедо» по буллитам 2:1.
Сегодняшний матч начнется в 13:30 по московскому времени на льду ЛДС «Сибирь»
Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» проиграло «Барысу» в матче КХЛ.
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