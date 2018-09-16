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«Молот-Прикамье» проиграл «Сарыарке» в Караганде
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«Молот-Прикамье» проиграл «Сарыарке» в Караганде 

АиФ Пермь 7 часов назад
Фото: АиФ Пермь
«Молот-Прикамье» начал с поражения большую выездную серию. 15 сентября подопечные Дмитрия Крамаренко в Караганде уступили «Сарыарке» — 4:5 (0:1, 3:2, 1:2).
После первого периода гости уступали 0:1 (у хозяев отличился Махановский), но уже к середине матча вели в счёте 3:1, когда менее чем за четыре минуты забросили три шайбы. Шайбы забросили Ерохин и Васильев, реализовавшие большинство, а также Абрамов. Но ещё до второго перерыва хозяева сумели сравнять счёт благодаря точным броскам Зиазова и всё того же Махановского.
В третьем периоде на две шайбы «Сарыарки» в исполнении Раисова и Тврдоня «молотобойцы» сумели ответить лишь голом Абрамова в большинстве. В итоге дружина Крамаренко потерпела первое поражение в сезоне.
По словам главного тренера пермяков, на исход встречи повлияли три тактические ошибки, за которые карагандинцы наказали гостей. «Было удивительно видеть эти безграмотные ошибки при такой самоотдаче от ребят. Но это не омрачило впечатления от игры. Хотя, конечно, хотелось бы другого результата. Хочу поблагодарить ребят за такую игру, за дух и характер. Сегодня была команда — и это главное!» — отметил Дмитрий Крамаренко.
17 сентября его команду ждёт встреча с ещё одним представителе Казахстана — «Торпедо» из Усть-Каменогорска.
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