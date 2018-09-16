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Арнор Сигурдссон: Горю желание как можно скорее начать играть в ЦСКА
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Арнор Сигурдссон: Горю желание как можно скорее начать играть в ЦСКА 

Советский спорт 7 часов назад
19-летний исландец подписал с вице-чемпионами России контракт до окончания сезона 2022/2023.
«Ощущения замечательные. Вчера познакомился с ребятами на базе, а также с тренерами. Все прошло хорошо. Я очень рад, что оказался в команде мирового уровня. Понял это сразу, как только началась тренировка. На каждой позиции в ЦСКА великолепные исполнители. Для меня это большой вызов.
Да, Россия совсем другая страна, но для меня это не проблема. Как только ЦСКА связался со мной, я сразу понял, что это стоящий вариант. И вот теперь я здесь, и у меня все отлично.
Мне нужно многое изучить, вработаться, но все зависит только от меня. Я горю желанием как можно скорее начать играть. Я играл за «армейцев» на консоли в FIFA, так что выучил некоторые фамилии. Сейчас я буду играть с ними уже на поле. Мечта вот-вот сбудется!», — цитирует Сигурдссона клубная пресс-служба.
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