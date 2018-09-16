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Тренер вратарей «Рубина» разобрал ошибку Максименко в моменте с голом Рыкова
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Тренер вратарей «Рубина» разобрал ошибку Максименко в моменте с голом Рыкова 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Фото: Спорт-Экспресс
Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов рассказал о разборе эпизодов один на один, возникающих после дальних забросов. Также он высказался о моменте с голом защитника «Динамо» Владимира Рыкова в ворота голкипера "Спартака" Александра Максименко — игрок обороны бело-голубых забил ударом со своей половины поля.
Что происходит со «Спартаком» после забитых мячей?
— На последнем совещании (ВШТ. — Прим. «СЭ») мы обсуждали, к примеру, ситуации выхода один на один, когда заброс мяча идет из глубины с половины поля соперника, а защитники стоят в центре поля, — цитирует «Бизнес Online» Кафанова. — Чаще всего вратари в такой ситуации ошибаются. Какие упражнения подобрать вратарю, чтобы в игре он научился занимать правильную позицию? Чтобы он мог страховать защитника?
— И как вратарь должен себя вести?
— Вроде бы ответ простой и на поверхности. Но я с этим вопросом ко многим в Европе подходил и спрашивал, но кроме простого упражнения, которое могу показать, никто еще ничего не придумал. Все отмечали только один момент: вот здесь ставят стойки (берет лист бумаги и чертит схемы расположения вратаря, нападающих и направление передачи. — Прим. «СЭ») вратарь в упражнении должен занимать такую позицию, чтобы подстраховать защитников.
Мы считали, откуда передачи чаще идут с половины поля соперника. Это часто повторяется. Вратарь должен это изучать и у него уже появится позиция, понимание. Он должен быть как можно ближе к защитникам, чтобы подстраховать, но в то же время, чтобы тебя не перебросили, как это было с Максименко. У него в том эпизоде позиция была правильная, мы этот момент тоже разбирали. У Саши была правильная позиция, но он пошёл спиной к воротам. Если бы он в полуоборота развернулся, то быстрее бы добрался до мяча.
Спартак М — Динамо М
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