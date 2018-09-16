В Краснодаре проходит фестиваль GEEK Picnic

В парке имени 30-летия Победы в эти выходные работают детская зона с интерактивными развлечениями и мастер-классами, зоны лекториев, кинопоказов и многое другое.

Как сообщали ранее «КИ», фестиваль науки, технологий и искусства GEEK Picnic могут посетить люди с самыми разными интересами. Всего для гостей мероприятия организаторы подготовили больше 30 активностей.

Дети смогут научиться программировать роботов, создавать модели 3D-принтеров, а также добывать электричество из овощей и фруктов. Также для юных гостей доступны такие активности, как скорочтение, ментальная арифметика, создание компьютерных игр и другое.

Взрослые смогут посетить лекции, квесты, научный стендап, поучаствовать в стрельбе из лука.

Почетный гость фестиваля этого года — Александр Друзь. Титулованный знаток будет вести интеллектуальную игру на открытом воздухе.

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