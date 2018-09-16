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В Краснодаре проходит фестиваль GEEK Picnic
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В Краснодаре проходит фестиваль GEEK Picnic 

Краснодарские известия + ещё 1 7 часов назад
Фото: Краснодарские известия
В парке имени 30-летия Победы в эти выходные работают детская зона с интерактивными развлечениями и мастер-классами, зоны лекториев, кинопоказов и многое другое.
Как сообщали ранее «КИ», фестиваль науки, технологий и искусства GEEK Picnic могут посетить люди с самыми разными интересами. Всего для гостей мероприятия организаторы подготовили больше 30 активностей.
Дети смогут научиться программировать роботов, создавать модели 3D-принтеров, а также добывать электричество из овощей и фруктов. Также для юных гостей доступны такие активности, как скорочтение, ментальная арифметика, создание компьютерных игр и другое.
Взрослые смогут посетить лекции, квесты, научный стендап, поучаствовать в стрельбе из лука.
Почетный гость фестиваля этого года — Александр Друзь. Титулованный знаток будет вести интеллектуальную игру на открытом воздухе.
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