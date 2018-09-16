​Лопетеги: «Мы выглядели лучше „Атлетика“

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги прокомментировал результат матча с «Атлетиком» в 4-м туре Примеры. Игра завершилась со счётом 1:1.

"Не смогли реализовать свои моменты. На этом стадионе всегда непросто играть, но думаю, что во втором тайме мы были лучше в созидании и моментов для взятия ворот у нас было достаточно. Ясно, что мы выглядели лучше «Атлетика» и должны были забить больше одного гола", — цитирует Лопетеги Marca.

На текущий момент мадридский «Реал» располагается на второй строчке в таблице с 10 очками в активе.