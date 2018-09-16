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Бекхэм может пригласить Месси в свой клуб в 2020 году
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Бекхэм может пригласить Месси в свой клуб в 2020 году 

Спорт-Экспресс + ещё 2 6 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Владелец клуба MLS «Майами Интер», бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Реала", «Милана» и «ПСЖ» Дэвид Бекхэм рассматривает возможность приглашения нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в свою команду. Коллектив из Флориды дебютирует в главной североамериканской лиге в 2020 году.
По информации источника, представители экс-капитана сборной Англии еще не контактировали со стороной аргентинца, но считают, что смогут предложить игроку, которому к тому моменту исполнится 33 года, выгодные финансовые условия. Ранее Месси заявлял о желании завершить карьеру в составе каталонцев. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.
Издание полагает, что плюсом в переговорах может стать тот факт, что 70 процентов населения Флориды составляют латиноамериканцы. Отмечается, что этот фактор может стать плюсом для семьи Месси и его детей.
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