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В день матча ФК «Ростов» с «Уфой» в центре Ростова ограничат движение
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В день матча ФК «Ростов» с «Уфой» в центре Ростова ограничат движение 

161.ru 6 часов назад
Фото: 161.ru
Водителям стоит распланировать свое время
В донской столице 22 сентября состоится футбольный матч между футбольными командами «Ростова» и «Уфы». В центре города перекроют проезд на нескольких улицах Ростова, сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации Ростова.
— С 15.00 до 23.00 закроют сквозное движение по западному пешеходно-транспортному проезду стадиона «Ростов-Арена». С 16.30 до 23.00 проезд будет перекрыт по съезду с Южного подъезда к городу на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережная.
Кроме того с 21.00 в течение двух часов нельзя будет проехать по Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережная.
В субботу, 22 сентября, на стадионе «Ростов Арена» ФК «Ростов» сыграет с «Уфой» в рамках Российской премьер-лиги. Сейчас ростовчане находятся на третьем месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Уфа» располагается на 14-м месте с 4 очками.
Не так давно мы сообщали, что 8 октября в Ростов прибудет огонь XXIX Всемирной зимней универсиады — 2019. Во время проведения эстафеты в центре города также ограничат движение транспорта.
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