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Спиридонов вошел в тренерский штаб «Сибири»
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Спиридонов вошел в тренерский штаб «Сибири» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 6 часов назад
«Сибирь» на официальном сайте сообщила о подписании контракта с тренером Максимом Спиридоновым. 40-летний специалист войдет в штаб команды в качестве ассистента главного тренера. Срок соглашения и финансовые условия не раскрываются.
В качестве игрока Спиридонов выступал на позиции нападающего в клубах североамериканских дивизионов и АХЛ, а также «Салавате Юлаеве», «Амуре», «Локомотиве», "Северстали", «Торпедо», московском «Динамо», новокузнецком «Металлурге», «Барысе», минском «Динамо», «Ак Барсе» и магнитогорском «Металлурге».
С 2015 по 2017 год в качестве тренера работал в «Адмирале», где помог дальневосточникам дважды выйти в плей-офф.
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