Спиридонов вошел в тренерский штаб «Сибири»

«Сибирь» на официальном сайте сообщила о подписании контракта с тренером Максимом Спиридоновым . 40-летний специалист войдет в штаб команды в качестве ассистента главного тренера. Срок соглашения и финансовые условия не раскрываются.

В качестве игрока Спиридонов выступал на позиции нападающего в клубах североамериканских дивизионов и АХЛ, а также «Салавате Юлаеве», «Амуре», «Локомотиве», "Северстали" , «Торпедо», московском «Динамо», новокузнецком «Металлурге», «Барысе», минском «Динамо», «Ак Барсе» и магнитогорском «Металлурге».

С 2015 по 2017 год в качестве тренера работал в «Адмирале», где помог дальневосточникам дважды выйти в плей-офф.