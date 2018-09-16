​Иско — о непопадании в стартовый состав: «В „Реале“ играю не я один»

Полузащитник "Реала" Иско прокомментировал решение главного тренера Хулена Лопетеги оставить его в запасе на матч с «Атлетиком» (1:1).

"В команде играю не я один, есть и другие игроки, которые могут быть лучше меня. Поэтому тренер и принял такое решение. Впереди много матчей, к ним должны быть готовы мы все, так как тренеру для достижения целей понадобится каждый", — цитирует Иско Marca.

Иско вышел на поле во втором тайме и отличился забитым мячом, что помогло его команде добиться ничейного результата.