Кубинский футболист поставил мировой рекорд, чеканя мяч свыше трех часов

Бывший кубинский футболист Эрик Эрнандес стал мировым рекордсменом после того, как в субботу сидя не давал упасть мячу на землю на протяжении 3 часов 2 минут и 3 секунд. Эрнандес чеканил мяч только ногами.

Примечательно, что изначально кубинец рассчитывал не ронять мяч в течение 1 часа 40 минут, однако, по его собственному признанию, преодолев заданную планку, он принял решение продолжать до тех пор, пока его не оставят силы. Кроме того, как сообщает ТАСС, установление рекорда он осложнил закреплением на щиколотках утяжелителей весом в полтора килограмма.