Оренбургская команда победила в военно-спортивной игре «Зарница Поволжья»

Торжественное закрытие окружного финала военно-спортивной игры «Зарница Поволжья — 2018» состоялось накануне в лагере «Самородово».

С 11 по 15 сентября в Оренбуржье сильнейшие спортсмены округа в возрасте 13 — 15 лет –победители областных, республиканских и краевых военно-спортивных соревнований «Зарница», состязались в 15 дисциплинах. Строевая подготовка, разборка-сборка АК-47, бег 60 метров и на выносливость. Бойцы метали гранаты, преодолевали полосу препятствий и участвовали в военно-исторической викторине.

Помимо спортивной части у участников игр была и культурно-развлекательная программа.

В шестой раз на базе «Самородово» развернулась упорная борьба за первое место, лидерство в общекомандном зачете менялось ежедневно. В итоге сильнейшей вновь стала команда Оренбургской области. Команду региона представляли воспитанники юношеского военно-патриотического клуба «Ровесник» из ЗАТО Комаровский — победители областных военно-спортивных соревнований «Зарница».

1 место — Оренбургская область

2 место — Пермский край

3 место — Нижегородская область

4 место — Удмуртская Республика

5 место — Республика Башкортостан

6 место — Пензенская область

7 место — Республика Татарстан

8 место — Ульяновская область

9 место — Саратовская область

10 место — Чувашская Республика

11 место — Республика Марий Эл 12 место — Самарская область

13 место — Кировская область

14 место — Республика Мордовия