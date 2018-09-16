Оренбургская команда победила в военно-спортивной игре «Зарница Поволжья» 

Торжественное закрытие окружного финала военно-спортивной игры «Зарница Поволжья — 2018» состоялось накануне в лагере «Самородово».
С 11 по 15 сентября в Оренбуржье сильнейшие спортсмены округа в возрасте 13 — 15 лет –победители областных, республиканских и краевых военно-спортивных соревнований «Зарница», состязались в 15 дисциплинах. Строевая подготовка, разборка-сборка АК-47, бег 60 метров и на выносливость. Бойцы метали гранаты, преодолевали полосу препятствий и участвовали в военно-исторической викторине.
Помимо спортивной части у участников игр была и культурно-развлекательная программа.
В шестой раз на базе «Самородово» развернулась упорная борьба за первое место, лидерство в общекомандном зачете менялось ежедневно. В итоге сильнейшей вновь стала команда Оренбургской области. Команду региона представляли воспитанники юношеского военно-патриотического клуба «Ровесник» из ЗАТО Комаровский — победители областных военно-спортивных соревнований «Зарница».
1 место — Оренбургская область
2 место — Пермский край
3 место — Нижегородская область
4 место — Удмуртская Республика
5 место — Республика Башкортостан
6 место — Пензенская область
7 место — Республика Татарстан
8 место — Ульяновская область
9 место — Саратовская область
10 место — Чувашская Республика
11 место — Республика Марий Эл 12 место — Самарская область
13 место — Кировская область
14 место — Республика Мордовия