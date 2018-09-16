Первый израильтянин КХЛ снимает мощные хоккейные ролики. Повторить его трюки почти невозможно

Элизер Щербатов — хоккеист уникальный. Этот парень родился в Израиле, играть в хоккей начал в Канаде, а за свою карьеру успел засветиться во французской и казахстанской лигах. Сам Эли говорит, что для него не так важно, где играть — важнее ежедневно прогрессировать и совершенствоваться.

В прошлом сезоне Щербатов добрался до Континентальной хоккейной лиги — в составе братиславского «Слована» он отыграл 35 матчей и даже забросил одну шайбу. Такая статистика никак не сказывалась на популярности Элизера — статус «первого израильтянина в КХЛ» привлекал внимание автоматически.

«Мой контракт со «Слованом» закончился, и сейчас я свободный агент. Надеюсь, удастся договориться о новом соглашении с этим клубом, ведь мое сердце осталось в Братиславе, я горжусь тем, что представлял этот город в КХЛ. Конечно, могут быть предложения и из Северной Америки, но точно все будет известно уже в ближайшие дни», — рассказывал Элизер этим летом.

Увы, ни «Слован», ни команды из США и Канады интереса к Щербатову до сих пор не проявили. Впрочем, самого Эли это, кажется, совсем не расстраивает. Игрок снимает мощные видео, на которых исполняет различные хоккейные трюки, выкладывает их в свой инстаграм и просто наслаждается жизнью.

Повторить такое вряд ли сможет даже большинство профессиональных хоккеистов.

Иногда что-то идет не так.

Зато о Щербатове уже говорят даже в топовых хоккейных шоу на канадском телевидении.

Ну а главный ролик был опубликован в инстаграме Щербатова в марте. Хоккей, меховая шапка, водка — дикое сочетание.

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