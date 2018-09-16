Валерий Амиров: в Екатеринбурге выборы прошли — выбора не осталось

Информационные акценты уходящей недели для ИА «Уральский меридиан» расставил доцент факультета журналистики УрФУ им. Б. Н. Ельцина Валерий Амиров:

Неделя оказалась богатой на события и самых важных из них, как мне кажется, два.

Первое — выборы, на которых в Екатеринбурге показана крайне низкая явка. И это несмотря на активную кампанию, в центре которой был слоган «криминал идет во власть» и на то, что робот избиркома звонил многим екатеринбуржцам персонально. Такое электоральное поведение говорит о многом, прежде всего о плохом социальном самочувствии и отказе верить, что выборы могут хоть что-то изменить.

Второй казус получился с задержанием на несанкционированном митинге журналистов и оформлением на них протоколов. Это не только противоречит закону, но и вообще имеет мало смысла, ибо последовала достаточно твердая и консолидированная реакция сообщества, заставившего в итоге полицию публично извиняться. После чего осадок все-таки остался, ведь ничего подобного в Екатеринбурге никогда не случалось.

На неделе отчетливо просматривался торг за места в городской думе. Обе стороны — «губернаторские» и «тунгусовские» — заявляют о контроле над Думой , но кто на самом деле проконтролирует выборы главы Екатеринбурга — ясности нет.

Губернатор Куйвашев отдал команду на начало строительства так называемого храма-на-драме, предполагается, что старт сооружению будет дан уже в конце года. То есть, искать более красивый проект, который действительно мог бы украсить центр, не будут, сойдет и этот, несмотря на критику в архитектурной несостоятельности. Впрочем, практически одновременно появилось сообщение об утверждении проекта нового зоопарка. Его начнут строить в 2020-м и, судя по картинкам, он будет очень красивым.

И как вишенка на торте — в город приезжал для презентации своей новой книги знаменитый Эдуард Лимонов . Который в первом же интервью сделал ряд заявлений, имеющих шанс потянуть на экстремизм. Это сильно, да и, разумеется, очень поможет нашей стране в ее борьбе за национальное согласие и процветание.

Фото Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»