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Уникум в мире транспортеров: Cheetah Transporter
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Уникум в мире транспортеров: Cheetah Transporter 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
В 50-х годах успешный продавец автомобилей по имени Норман Хольткамп увидел фотографии транспортера спортивных болидов Rennabteilung, который был разработан германским концерном Мерседес-Бенц.
Предприниматель часто посещал гоночные мероприятия, да и сам нередко продавал болиды, потому решил создать свой собственный транспортер.
Кроме того, это бы послужило неплохим пиар-ходом. Вскоре он за бесценок выкупил Mercedes-Benz W188 300S, который обладал уникальной по тем временам подвеской, способной выравнивать наклон кузова, ориентируясь на вес груза.
Машина была укорочена на 40 сантиметров, и после всех манипуляций длина колесной базы составляла 2.4 метра. Так как Норман хотел доставлять болиды быстро, он задумал установить в машину новый двигатель, при котором транспортер бы ездил на скорости 180 кмч. Его выбор пал на восьмицилиндровый двигатель Шевроле Корвета, форсированный до 300 лошадиных сил, управляемый трехступенчатой трансмиссией.
После этого эксцентричный делец приехал на калифорнийский завод Chevrolet, прямо там купил пикап El Camino, там же отрезал его кузов и отослал кабину и прочие оставшиеся детали своим инженерам. В кузов также установили газовые баллоны, бак с водой и лебедку, которая использовалась для затягивания и крепления болидов в кузове. Пиар-ход был очень удачным, и машина даже попала на обложки автомобильных изданий, но Хольткамп отъездил на ней чуть больше пяти тысяч километров. Виной тому была плохая управляемость.
Машина кочевала из рук в руки по гаражам коллекционеров, перетерпела несколько доработок, пока не оказалась у Джеффа Хакера в 2006 году. Джефф хочет привести ее в порядок и вернуть ей былое величие, под которым он подразумевает изначальное видение Хольткампа.
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