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Мойес готов возглавить сборную США
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Мойес готов возглавить сборную США 

Спорт-Экспресс + ещё 2 6 часов назад
Бывший главный тренер «Эвертона» и "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес готов продолжить карьеру в сборной США. Последним местом работы 55-летнего шотландца был «Вест Хэм», который он покинул по итогам сезона-2017/18.
Последним главным тренером сборной США был Брюс Арена, в настоящее время исполняющим обязанности наставника команды является Дэйв Сарачан.
— Я готов рассмотреть работу в США, если я подхожу, — цитирует Sun Мойеса. — Это одна из больших футбольных наций мира, у нее есть огромный потенциал. Их лига постоянно развивается, у них появятся клуб Дэвида Бекхэма, а также команда из Нэшвилла. Если получится, это было бы интересно.
Помимо работы с «Эвертоном», «МЮ» и «Вест Хэмом», у Мойеса есть опыт работы с «Реал Сосьедад» и «Сандерлендом».
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