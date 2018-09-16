Мойес готов возглавить сборную США

Бывший главный тренер «Эвертона» и "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес готов продолжить карьеру в сборной США. Последним местом работы 55-летнего шотландца был «Вест Хэм», который он покинул по итогам сезона-2017/18.

Последним главным тренером сборной США был Брюс Арена, в настоящее время исполняющим обязанности наставника команды является Дэйв Сарачан.

— Я готов рассмотреть работу в США, если я подхожу, — цитирует Sun Мойеса. — Это одна из больших футбольных наций мира, у нее есть огромный потенциал. Их лига постоянно развивается, у них появятся клуб Дэвида Бекхэма , а также команда из Нэшвилла. Если получится, это было бы интересно.

Помимо работы с «Эвертоном», «МЮ» и «Вест Хэмом», у Мойеса есть опыт работы с «Реал Сосьедад» и «Сандерлендом».