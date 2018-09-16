Победители и призеры турнира по мини-футболу, посвященному Международному военно-техническому форуму «Армия-2018», награждены главным кубком соревнований и почетными грамотами

На открытом поле Центра военно-тактических игр встретились рабочие коллективы Министерства обороны Российской Федерации , силовых ведомств и организаций, обеспечивающих проведение Международного военно-технического форума «Армия-2018».

С 1 по 15 сентября в парке «Патриот» проходил турнир по мини-футболу, приуроченный к Международному военно-техническому форуму «Армия-2018».

На открытом поле Центра военно-тактических игр встретились рабочие коллективы Министерства обороны Российской Федерации, силовых ведомств и организаций, обеспечивающих проведение Международного военно-технического форума «Армия-2018».

В заключительном этапе турнира па поле вышли сборные команды Национального центра управления обороной Российской Федерации , Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации, команды 2-ой гвардейской Таманской мотострелковой дивизии и парка «Патриот».

Спортсмены продемонстрировали зрелищную, яркую игру, волю к победе и корпоративный дух.

За сборные команды болели коллеги футболистов, а также семьи и друзья. Присутствующие отметили, что ставший доброй традицией корпоративный турнир объединяет коллег и позволяет интересно провести время в неформальной обстановке не только сослуживцам, но и их семьям.

С учетом итогов всех этапов турнира, абсолютным победителем соревнований стала команда Национального центра управления обороной Российской Федерации. Второе место заняла команда парка «Патриот», а третьими на пьедестал поднялись военнослужащие 2-ой гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.

Победители и призеры турнира по мини-футболу, посвященному Международному военно-техническому форуму «Армия-2018», награждены главным кубком соревнований и почетными грамотами.