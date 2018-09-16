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Победители и призеры турнира по мини-футболу, посвященному Международному военно-техническому форуму «Армия-2018», награждены главным кубком соревнований и почетными грамотами
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Победители и призеры турнира по мини-футболу, посвященному Международному военно-техническому форуму «Армия-2018», награждены главным кубком соревнований и почетными грамотами 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На открытом поле Центра военно-тактических игр встретились рабочие коллективы Министерства обороны Российской Федерации, силовых ведомств и организаций, обеспечивающих проведение Международного военно-технического форума «Армия-2018».
С 1 по 15 сентября в парке «Патриот» проходил турнир по мини-футболу, приуроченный к Международному военно-техническому форуму «Армия-2018».
На открытом поле Центра военно-тактических игр встретились рабочие коллективы Министерства обороны Российской Федерации, силовых ведомств и организаций, обеспечивающих проведение Международного военно-технического форума «Армия-2018».
В заключительном этапе турнира па поле вышли сборные команды Национального центра управления обороной Российской Федерации, Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации, команды 2-ой гвардейской Таманской мотострелковой дивизии и парка «Патриот».
Спортсмены продемонстрировали зрелищную, яркую игру, волю к победе и корпоративный дух.
За сборные команды болели коллеги футболистов, а также семьи и друзья. Присутствующие отметили, что ставший доброй традицией корпоративный турнир объединяет коллег и позволяет интересно провести время в неформальной обстановке не только сослуживцам, но и их семьям.
С учетом итогов всех этапов турнира, абсолютным победителем соревнований стала команда Национального центра управления обороной Российской Федерации. Второе место заняла команда парка «Патриот», а третьими на пьедестал поднялись военнослужащие 2-ой гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.
Победители и призеры турнира по мини-футболу, посвященному Международному военно-техническому форуму «Армия-2018», награждены главным кубком соревнований и почетными грамотами.
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