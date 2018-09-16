Баттон одержал свою первую победу в SuperGT

Этот уик-энд стал успешным для бывшего гонщика Формулы 1 Дженсона Баттона. На Honda NSX-GT вместе со своим напарником, Наоки Ямамото, он стартовал с поула и одержал победу на шестом этапе японской серии Super GT в Суго.

Это первый успех Баттона в Super GT, и первая победа в любой серии начиная с Гран При Бразилии 2012 года. А так как лидировавший в чемпионате экипаж, Рио Хиракава — Ник Кэссиди, выступил неудачно, Баттон и Ямамото возглавили личный зачёт серии.