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Баттон одержал свою первую победу в SuperGT
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Баттон одержал свою первую победу в SuperGT 

F1News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: F1News.ru
Этот уик-энд стал успешным для бывшего гонщика Формулы 1 Дженсона Баттона. На Honda NSX-GT вместе со своим напарником, Наоки Ямамото, он стартовал с поула и одержал победу на шестом этапе японской серии Super GT в Суго.
Это первый успех Баттона в Super GT, и первая победа в любой серии начиная с Гран При Бразилии 2012 года. А так как лидировавший в чемпионате экипаж, Рио Хиракава — Ник Кэссиди, выступил неудачно, Баттон и Ямамото возглавили личный зачёт серии.
Помимо Баттона и Кэссиди, в японской Super GT выступает ещё несколько известных гонщиков из Европы. Так, на подиум поднялся завоевавший третье место Янн Маденборо, а десятое место занял экипаж Хейкки Ковалайнен — Камуи Кобаяши. Также в серии выступают Феликс Розенквист, Казуки Накаджима и Бертран Багетт.
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