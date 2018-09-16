Ведущий политолог Приморья поделился своим мнением о проходящих выборах

Андрей Наливайко поделился своим мнение о проходящем втором туре выборов Губернатора Приморского края.

«», — сообщил политолог, Андрей Наливайко.

Также Андрей Наливайко поделился мыслью, что полноценная избирательная кампания была лишь со стороны КПРФ . Понятно, что "Единая Россия" продолжила работу в тех же направлениях, которые вела. А вот коммунисты полностью поменяли свой подход.

«», — добавил политолог.

Напомним, в Приморском крае проходит дополнительный тур выборов Губернатора Приморского края. По всему краю работают 1300 избирательных участков.