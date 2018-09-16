Ещё
Ведущий политолог Приморья поделился своим мнением о проходящих выборах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ведущий политолог Приморья поделился своим мнением о проходящих выборах 

АиФ-Владивосток 5 часов назад
Фото: АиФ-Владивосток
Андрей Наливайко поделился своим мнение о проходящем втором туре выборов Губернатора Приморского края.
«», — сообщил политолог, Андрей Наливайко.
Также Андрей Наливайко поделился мыслью, что полноценная избирательная кампания была лишь со стороны КПРФ. Понятно, что "Единая Россия" продолжила работу в тех же направлениях, которые вела. А вот коммунисты полностью поменяли свой подход.
«», — добавил политолог.
Напомним, в Приморском крае проходит дополнительный тур выборов Губернатора Приморского края. По всему краю работают 1300 избирательных участков.
АиФ-Владивосток: последние новости
Косолапый размер.Рекордно большая семья медведей бродит по «Земле леопарда» В приморском крае на выборах Губернатора проголосовали лишь 5,05% граждан Экипаж парусника «Надежда» стал победителем международной парусной регаты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила Медведевой33
Олимпийская чемпионка взбесилась из-за России14
«Лучше сдохну в подворотне»: Генич поругался с Уткиным2
12 раундов, 8 швов: как Головкин впервые проиграл21
Семак проигнорировал дорогого новичка «Зенита»1
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение