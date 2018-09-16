Бекхэм намерен переманить Месси в американский «Интер»

Бывший футболист Дэвид Бекхэм планирует переманить нападающего Лионеля Мессии в ряды американского «Интера», владельцем которого англичанин и является. Известно, что Бекхэм планирует осуществить сделку в 2020 году, когда команда и дебютирует в MLS.

Как сообщает «Спорт-экспресс», на данный момент представители Бекхэма еще не делали запрос по поводу предполагаемого трансфера, однако они заявили о готовности предложить Месси выгодное финансовое предложение. К тому времени игроку уже исполнится 33 года.

Напомним, что Месси выступает за «Барселону» с 2003 года и по его заявлениям, он намерен остаться в каталонском клубе до конца своей карьеры. Действующий контракт футболиста рассчитан до сезона 2020/21.