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Бекхэм намерен переманить Месси в американский «Интер»
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Бекхэм намерен переманить Месси в американский «Интер» 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: EPA
Бывший футболист Дэвид Бекхэм планирует переманить нападающего Лионеля Мессии в ряды американского «Интера», владельцем которого англичанин и является. Известно, что Бекхэм планирует осуществить сделку в 2020 году, когда команда и дебютирует в MLS.
Как сообщает «Спорт-экспресс», на данный момент представители Бекхэма еще не делали запрос по поводу предполагаемого трансфера, однако они заявили о готовности предложить Месси выгодное финансовое предложение. К тому времени игроку уже исполнится 33 года.
Напомним, что Месси выступает за «Барселону» с 2003 года и по его заявлениям, он намерен остаться в каталонском клубе до конца своей карьеры. Действующий контракт футболиста рассчитан до сезона 2020/21.
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