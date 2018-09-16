СМИ: Болт станет самым скоростным игроком в FIFA 19

Карточка 8-кратного олимпийского чемпиона в спринте Усэйна Болта, который в конце августа дебютировал в профессиональном футболе, сыграв за австралийский «Сентрал Кост Маринерс», будет доступна для пользователей FIFA 19, сообщает Mirror. Общий рейтинг 32-летнего ямайца составит 49. При этом, он будет самым скоростным игроком в новой версии симулятора — его показатель будет равен 99.

В FIFA 18 лучшими по этому показателю были Пьер-Эмерик Обамеянг и Кильян Мбаппе (по 96). Новая версия игры выйдет 28 сентября.