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СМИ: Болт станет самым скоростным игроком в FIFA 19
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СМИ: Болт станет самым скоростным игроком в FIFA 19 

Спорт-Экспресс + ещё 1 4 часа назад
Карточка 8-кратного олимпийского чемпиона в спринте Усэйна Болта, который в конце августа дебютировал в профессиональном футболе, сыграв за австралийский «Сентрал Кост Маринерс», будет доступна для пользователей FIFA 19, сообщает Mirror. Общий рейтинг 32-летнего ямайца составит 49. При этом, он будет самым скоростным игроком в новой версии симулятора — его показатель будет равен 99.
В FIFA 18 лучшими по этому показателю были Пьер-Эмерик Обамеянг и Кильян Мбаппе (по 96). Новая версия игры выйдет 28 сентября.
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