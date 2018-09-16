Сергей Базаревич: «Болгары взяли у Франции 14 подборов в нападении. Надо с этим справиться»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич в преддверии отборочного матча чемпионата мира-2019 против Болгарии в интервью пресс-службе РФБ сказал, что команда проведет игру с предельной концентрацией. На старте второго квалификационного этапа россияне потерпели поражение от Чехии (78:80).

— Подготовка к игре с Болгарией чем-то отличается с учетом турнирного положения?

— Нет. Мы одинаково серьезно относимся ко всем соперникам.

— Тем не менее, пожалуй, еще никогда в этом отборе победа не была настолько необходима сборной России. В связи с этим приходится уделять внимание психологии?

— Все понимают, в какой мы ситуации, и предельно концентрированно проведут и эту игру, и следующие.

— Болгары только что обыграли боевой состав сборной Франции. Что можете сказать об этой игре?

— Они играют маленьким составом, где много снайперов. И их четвертый-пятый «номера» — скорее, третий-четвертый. За счет этого Болгария забила много трехочковых в трех первых четвертях и, даже проигрывая, имела психологическое преимущество. Это то, к чему мы готовимся.

— В этом смысле Болгария будет для нас удобнее Чехии, которая превзошла сборную России в габаритах и выиграла подбор с двукратным преимуществом?

— Болгары, имея невысокий состав, тоже были агрессивны на щите в матче с Францией, взяли 14 отскоков в нападении. Это то, с чем нам надо будет справиться в воскресенье. В Пардубице не справились.

Матч Россия — Болгария состоится сегодня, 16 сентября. Начало игры — 18.00 по московскому времени.