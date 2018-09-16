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В Туркменбаши финишировал ралли-рейд Амуль-Хазар
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В Туркменбаши финишировал ралли-рейд Амуль-Хазар 

Чемпионат.com 5 часов назад
В Туркменистане, на берегу Каспийского моря, в пригороде Туркменбаши завершился ралли-рейд Амуль-Хазар, состоявший из 5 этапов. Последний участок прошёл до населённого пункта Аваза и состоял из 247 километров.
В зачёте грузовиков победу в нём одержал белорусский экипаж МАЗа во главе с Сергеем Вязовичем, который лишь на 2 секунды опередил экипаж Айрата Мардеева из команды КАМАЗ-Мастер. Тройку лучших по итогам пятого этапа замкнул ещё один экипаж российской команды, возглавляемый Дмитрием Сотниковым.
В генеральной классификации победа досталась всё тому же Сергею Вязовичу на МАЗе, второе и третье место досталось экипажам КАМАЗ-Мастер, возглавляемых Айратом Мардеевым и Дмитрием Сотниковым соответственно.
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