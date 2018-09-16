Семен Антонов: «В матче с Францией болгары показали, что их стоит уважать»

Форвард сборной России Семен Антонов в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2019 против Болгарии назвал победу ближайшего соперника над Францией несколько сенсационной (74:68). Россияне, я свою очередь, на выезде уступили Чехии (78:80).

— Сборная Болгарии — достаточно серьезный соперник, — цитирует Антонов пресс-служба РФБ. — У нее есть хорошие игроки, несколько баскетболистов выступают в Евролиге. Победа над Францией — где-то сенсационная, но, может, где-то и французы недонастроились. В любом случае, болгары показали, что их стоит уважать и относиться к ним очень серьезно. Мы же хотим реабилитироваться за поражение в матче с Чехией и призываем болельщиков прийти поддержать нас в Химках.

— После Пардубице больше пришлось восстанавливаться психологически или физически?

— Да и физически, и морально было тяжеловато. Но все сделали свою работу: медицинский штаб предпринял все для того, чтобы физически мы были готовы очень хорошо. А тренеры проанализировали матч с Чехией, указали нам на ошибки при разборе видео. Да, мы уступили, но с минимальной разницей. Уверен, что дома сделаем как нужно. И в итоге выйдем на Кубок мира.

— Зал в Химках чем-то отличается от других домашних площадок, на которых сборная России играла в этом цикле?

— Самое главное — сейчас действительно чувствуется преимущество домашней площадки. Перед выездом в Чехию мы провели в Химках несколько тренировок, смогли пристреляться. После возвращения тоже тренировались здесь. И в этом — главное преимущество этого зала. В предыдущих «окнах» мы играли в регионах. Это было очень круто, и спасибо всем, кто нас поддерживал в Нижнем Новгороде, Перми и Краснодаре. Но мы были в одинаковых условиях с соперниками: приезжали, проводили одну-две тренировки в игровом зале. Сейчас все иначе.

Матч Россия — Болгария состоится сегодня, 16 сентября. Начало игры — 18.00 по московскому времени.