Алдервейрелд сыграл в матче с «Ливерпулем» в форме без эмблемы «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд сыграл в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:2) в форме без эмблемы «шпор».

Клуб пока не объяснил произошедшее. На форме других игроков «Тоттенхэма» брака не было.

Фото можно посмотреть в «твиттере» ODDSbible.

«Тоттенхэм» проиграл во втором матче подряд. Лондонская команда с 9 очками в активе занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ливерпуль» заработал 15 очков и располагается на второй позиции, «Челси» опережает красных по разнице забитых и пропущенных голов.

В следующем туре АПЛ соперником «Тоттенхэма» станет «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Ливерпуль» примет на стадионе «Энфилд» «Саутгемптон». Матчи пройдут 22 сентября.