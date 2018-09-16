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Алдервейрелд сыграл в матче с «Ливерпулем» в форме без эмблемы «Тоттенхэма»
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Алдервейрелд сыграл в матче с «Ливерпулем» в форме без эмблемы «Тоттенхэма» 

Чемпионат.com + ещё 1 4 часа назад
Фото: Sports.ru
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд сыграл в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:2) в форме без эмблемы «шпор».
Клуб пока не объяснил произошедшее. На форме других игроков «Тоттенхэма» брака не было.
Фото можно посмотреть в «твиттере» ODDSbible.
«Тоттенхэм» проиграл во втором матче подряд. Лондонская команда с 9 очками в активе занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ливерпуль» заработал 15 очков и располагается на второй позиции, «Челси» опережает красных по разнице забитых и пропущенных голов.
В следующем туре АПЛ соперником «Тоттенхэма» станет «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Ливерпуль» примет на стадионе «Энфилд» «Саутгемптон». Матчи пройдут 22 сентября.
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