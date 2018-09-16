​Руни: «Я не хотел уходить из „Эвертона“ 

Экс-нападающий «Эвертона» Уэйн Руни заявил, что расстроен своим вынужденным уходом из клуба.
"Я хотел помочь команд сделать шаг вперёд, завоевать первый трофей с 1995 года, но, к сожалению, не вышло. У меня был ощущение, что клуб в процессе строительства чего-то нового, и я представлял себя частью всего этого. Я не хотел уходить, поэтому, думаю, решение о моём расставании принимал владелец. Им были нужны новые игроки, и он хотел освободить деньги с моей зарплаты. Тогда я был в курсе интереса со стороны «Ди Си Юнайтед», после чего поговорим с Сэмом Эллардайсом о своём будущем. Он сказал мне, что я буду получать столько же игрового времени и в новом сезоне, но добавил, что не уверен, что у владельца такое же мнение", — цитирует Руни The Times.