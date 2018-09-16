Общенациональная кампания очистки береговых линий от мусора в Канаде 

Ричмонд /Канада/, 16 сентября /Синьхуа/ — В субботу в Канаде прошла общенациональная кампания по очистке береговых линий от морского мусора, в которой приняли участие десятки тысяч волонтеров.
Ричмонд /Канада/, 16 сентября /Синьхуа/ — В субботу в Канаде прошла общенациональная кампания по очистке береговых линий от морского мусора, в которой приняли участие десятки тысяч волонтеров.
Ричмонд /Канада/, 16 сентября /Синьхуа/ — В субботу в Канаде прошла общенациональная кампания по очистке береговых линий от морского мусора, в которой приняли участие десятки тысяч волонтеров.
Ричмонд /Канада/, 16 сентября /Синьхуа/ — В субботу в Канаде прошла общенациональная кампания по очистке береговых линий от морского мусора, в которой приняли участие десятки тысяч волонтеров.
Ричмонд /Канада/, 16 сентября /Синьхуа/ — В субботу в Канаде прошла общенациональная кампания по очистке береговых линий от морского мусора, в которой приняли участие десятки тысяч волонтеров.