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Общенациональная кампания очистки береговых линий от мусора в Канаде
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Общенациональная кампания очистки береговых линий от мусора в Канаде 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Ричмонд /Канада/, 16 сентября /Синьхуа/ — В субботу в Канаде прошла общенациональная кампания по очистке береговых линий от морского мусора, в которой приняли участие десятки тысяч волонтеров.
Ричмонд /Канада/, 16 сентября /Синьхуа/ — В субботу в Канаде прошла общенациональная кампания по очистке береговых линий от морского мусора, в которой приняли участие десятки тысяч волонтеров.
Ричмонд /Канада/, 16 сентября /Синьхуа/ — В субботу в Канаде прошла общенациональная кампания по очистке береговых линий от морского мусора, в которой приняли участие десятки тысяч волонтеров.
Ричмонд /Канада/, 16 сентября /Синьхуа/ — В субботу в Канаде прошла общенациональная кампания по очистке береговых линий от морского мусора, в которой приняли участие десятки тысяч волонтеров.
Ричмонд /Канада/, 16 сентября /Синьхуа/ — В субботу в Канаде прошла общенациональная кампания по очистке береговых линий от морского мусора, в которой приняли участие десятки тысяч волонтеров.
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