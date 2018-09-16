ЦСКА назвал состав на три ближайших выездных матча 

ЦСКА отправился на серию из трех выездных матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Армейцам предстоят игры с «Адмиралом», «Куньлунь Ред Стар» и «Амуром».
Состав ЦСКАВратари:31 Ларс Юханссон 35 Артём Корепанов 90 Илья Сорокин
Защитники:6 Клас Дальбек 26 Александр Романов 33 Михаил Пашнин 37 Мэт Робинсон 38 Михаил Науменков 53 Алексей Марченко 66 Андрей Ермаков 88 Артём Блажиевский 89 Никита Нестеров
Нападающие:7 Иван Телегин 9 Антон Слепышев 10 Сергей Толчинский 11 Сергей Андронов 12 Янник Хансен 15 Павел Карнаухов 19 Линден Вей 21 Сергей Калинин 22 Александр Попов 25 Михаил Григоренко 41 Грег Скотт 71 Константин Окулов 78 Максим Шалунов 87 Андрей Светлаков 97 Кирилл Капризов
ЦСКА на старте сезона в шести матчах потерпел три поражения.