ЦСКА назвал состав на три ближайших выездных матча

ЦСКА на старте сезона в шести матчах потерпел три поражения.

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