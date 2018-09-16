Ещё
ЦСКА назвал состав на три ближайших выездных матча
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА назвал состав на три ближайших выездных матча 

SPORT24.ru + ещё 1 3 часа назад
ЦСКА отправился на серию из трех выездных матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Армейцам предстоят игры с «Адмиралом», «Куньлунь Ред Стар» и «Амуром».
Состав ЦСКАВратари:31 Ларс Юханссон 35 Артём Корепанов 90 Илья Сорокин
Защитники:6 Клас Дальбек 26 Александр Романов 33 Михаил Пашнин 37 Мэт Робинсон 38 Михаил Науменков 53 Алексей Марченко 66 Андрей Ермаков 88 Артём Блажиевский 89 Никита Нестеров
Нападающие:7 Иван ТелегинАнтон Слепышев 10 Сергей Толчинский 11 Сергей Андронов 12 Янник Хансен 15 Павел Карнаухов 19 Линден Вей 21 Сергей Калинин 22 Александр Попов 25 Михаил Григоренко 41 Грег Скотт 71 Константин Окулов 78 Максим Шалунов 87 Андрей Светлаков 97 Кирилл Капризов
ЦСКА на старте сезона в шести матчах потерпел три поражения.
SPORT24.ru: последние новости
Генич: «Проблемы «Локомотива» — их забота, а уровень движения и взаимодействий «Динамо» впечатляет» Рибери грозит штраф от «Баварии» за свое поведение в матче с «Байером» Фирмино чуть не потерял глаз в игре с «Тоттенхэмом». Но похоже, зрение ему вообще не нужно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила Медведевой32
Олимпийская чемпионка взбесилась из-за России6
«Лучше сдохну в подворотне»: Генич поругался с Уткиным2
12 раундов, 8 швов: как Головкин впервые проиграл21
Семак проигнорировал дорогого новичка «Зенита»
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение