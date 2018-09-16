Александр Алаев: Очень надеюсь на возвращение «Ротора» в премьер-лигу

«Трудно переоценить важность таких визитов и встреч. Волгоград — один из тех городов, который благодаря чемпионату мира получил новый, современный стадион.

Для нас очень важно, чтобы минувший турнир дал дополнительный толчок для возвращения волгоградского футбола на былые позиции. Количество болельщиков на трибунах на субботнем матче — наглядное подтверждение, что мы на правильном пути.

Очень надеюсь на возвращение „Ротора“ в элиту российского футбола. Уверен, оно скоро произойдет, ведь местные власти делают немало для развития футбола в регионе», — приводит слова Алаева официальный сайт РФС.

«Ротор» после 11 туров ФНЛ занимает 18-е место в турнирной таблице.