Андрей Данилов завоевал гран-при международного конкурса теноров

Андрей Данилов родился в Иркутске в семье артистов Натальи и Андрея Даниловых. С сентября 2013 года — солист Иркутского музыкального театра.

В июне 2014 года Андрей Данилов стал лауреатом конкурса молодых вокалистов BELVEDERE, а в мае 2016 года — обладателем первой премии в номинации «Мюзикл» конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла имени В. А. Курочкина.