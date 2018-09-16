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Андрей Данилов завоевал гран-при международного конкурса теноров
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Андрей Данилов завоевал гран-при международного конкурса теноров 

АиФ Иркутск + ещё 3 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Солист Иркутского музыкального театра имени Загурского Андрей Данилов завоевал гран-при международного конкурса теноров фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При», сообщается на странице театра «Геликон-опера» в социальной сети.
Андрей Данилов родился в Иркутске в семье артистов Натальи и Андрея Даниловых. С сентября 2013 года — солист Иркутского музыкального театра.
В июне 2014 года Андрей Данилов стал лауреатом конкурса молодых вокалистов BELVEDERE, а в мае 2016 года — обладателем первой премии в номинации «Мюзикл» конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла имени В. А. Курочкина.
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