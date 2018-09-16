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В Уфе открылся фестиваль военно-патриотических клубов
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В Уфе открылся фестиваль военно-патриотических клубов 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Юнармейцы республики Башкортостан будут соревноваться в нескольких конкурсах, чтобы попасть на окружные соревнования.
В Уфе прошел XIV Республиканский фестиваль военно-патриотических клубов. Его участниками стали 18 лучших команд школьников. Впереди ребят ждут историческая викторина, разборка-сборка автомата, спортивная эстафета, конкурс строя, соревнования по стрельбе. С каждым годом среди участников становится все больше девушек.
Начальник регионального штаба движения «ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан Арсен Зинатуллин отметил, что перечень состязаний с каждым годом увеличивается, еще больше приобретает военно-прикладной характер. По результатам всех испытаний и определяется лучшая команда. В дальнейшем она поедет на окружные и на всероссийские соревнования.
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