В Уфе открылся фестиваль военно-патриотических клубов

Юнармейцы республики Башкортостан будут соревноваться в нескольких конкурсах, чтобы попасть на окружные соревнования.

В Уфе прошел XIV Республиканский фестиваль военно-патриотических клубов. Его участниками стали 18 лучших команд школьников. Впереди ребят ждут историческая викторина, разборка-сборка автомата, спортивная эстафета, конкурс строя, соревнования по стрельбе. С каждым годом среди участников становится все больше девушек.

Начальник регионального штаба движения «ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан Арсен Зинатуллин отметил, что перечень состязаний с каждым годом увеличивается, еще больше приобретает военно-прикладной характер. По результатам всех испытаний и определяется лучшая команда. В дальнейшем она поедет на окружные и на всероссийские соревнования.