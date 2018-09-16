Алика Смехова, Ольга Кабо и другие звезды на закрытии фестиваля телесериалов «Пилот»

В Иванове состоялась церемония закрытия первого российского фестиваля телесериалов «Пилот».

Ведущей церемонии закрытия стала актриса Олеся Судзиловская. Победителя в номинации «Лучший пилот телевизионного сериала» выбирали телезрители путем народного голосования. Главный приз получил сериал «90-е. Весело и громко». «На этом фестивале я видел людей, зрителей и их настроение предвкушения праздника, радости, интриги. И то, что люди, обычные зрители, выбирали главный приз, очень важно», — отметил президент фестиваля.

Победителей в остальных номинациях определяло профессиональное жюри, состоящее из ведущих представителей теле— и киноиндустрии, в которое вошли генеральный директоров онлайн-кинотеатра ОККО Иван Гродецкий, директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Александр Косарим, официальный представитель в России и странах СНГ Каннских международных рынков аудиовизуального контента MIPTV, MIPDOC, MIPCOM, MIPJUNIOR и MIPFORMATS, Азиатского Рынка и ТВ Форума в Сингапуре (ATF) Александра Модестова, генеральный директор Яндекс. Студии Ольга Филипчук и генеральный директор онлайн-кинотеатра tvzavr Владимир Щеглов.

Победители фестиваля «Пилот»:

Лучший сценарий пилота телевизионного сериала

Лучшая актриса пилота телевизионного сериала

Лучший актер пилота телевизионного сериала

Лучший режиссер пилота телевизионного сериала

Лучший продюсер пилота телевизионного сериала

Фестиваль телесериалов «Пилот» впервые проходил в этом году в Иванове. В его конкурсную программу вошли 20 сериалов, среди которых «90-е. Весело и громко», «Вампиры средней полосы», «Ворона», «Восток для чайников», «Драйв», «ИП Пирогова», «Министерство», «НА ЖИВЦА», «На краю», «Наследие», «Офис», «Подкидыш», «Русалки», «Свадьбы и разводы», «Смена», «Содержанки», «Алиби», «Учителя», «Филатов», «ХОР». В рамках фестиваля также прошел «Батл сериалов», в котором сразились российские сериальные новинки — боевик «Решение о ликвидации» («Мосфильм») и триллер «ЛАПСИ» («Спутник Восток Продакшн»).

Кроме того, на площадке «Пилота» были организованы дискуссии «Успехи и провалы отечественных телесериалов. Особенности программирования и реакции аудитории», которую вела телеобозреватель Арина Бородина , и «Сериалы: вчера, сегодня, завтра» от кинокритика и кинообозревателя Егора Москвитина . Благодаря программе фестиваля «Сериалы на площади» жители Иванова увидели на большом экране такие сериалы, как «Вызываем огонь на себя», «Оттепель», «Таинственная страсть» и «Ликвидация».

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Фото:Пресс-служба

Видео:Youtube / Россия 24