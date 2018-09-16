Алика Смехова, Ольга Кабо и другие звезды на закрытии фестиваля телесериалов «Пилот» 

В Иванове состоялась церемония закрытия первого российского фестиваля телесериалов «Пилот».
Гостями церемонии стали Ольга Кабо, Алика Смехова, Дарья Повереннова, Олеся Судзиловская, Софья Лебедева, Евгения Храповицкая, а также президент фестиваля «Пилот», кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский и член попечительского совета фестиваля, руководитель кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов.
Ведущей церемонии закрытия стала актриса Олеся Судзиловская. Победителя в номинации «Лучший пилот телевизионного сериала» выбирали телезрители путем народного голосования. Главный приз получил сериал «90-е. Весело и громко». «На этом фестивале я видел людей, зрителей и их настроение предвкушения праздника, радости, интриги. И то, что люди, обычные зрители, выбирали главный приз, очень важно», — отметил президент фестиваля.
Победителей в остальных номинациях определяло профессиональное жюри, состоящее из ведущих представителей теле— и киноиндустрии, в которое вошли генеральный директоров онлайн-кинотеатра ОККО Иван Гродецкий, директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Александр Косарим, официальный представитель в России и странах СНГ Каннских международных рынков аудиовизуального контента MIPTV, MIPDOC, MIPCOM, MIPJUNIOR и MIPFORMATS, Азиатского Рынка и ТВ Форума в Сингапуре (ATF) Александра Модестова, генеральный директор Яндекс. Студии Ольга Филипчук и генеральный директор онлайн-кинотеатра tvzavr Владимир Щеглов.
Победители фестиваля «Пилот»:
Лучший сценарий пилота телевизионного сериала
Сериал «Учителя», режиссер и сценарист Илья Куликов.
Лучшая актриса пилота телевизионного сериала
Елизавета Боярская, сериал «Ворона»
Лучший актер пилота телевизионного сериала
Юрий Стоянов, сериал «Вампиры средней полосы»
Лучший режиссер пилота телевизионного сериала
Михаил Поляков, «90-е. Весело и громко»
Лучший продюсер пилота телевизионного сериала
Алекcандр Цекало, сериал «Алиби»
Фестиваль телесериалов «Пилот» впервые проходил в этом году в Иванове. В его конкурсную программу вошли 20 сериалов, среди которых «90-е. Весело и громко», «Вампиры средней полосы», «Ворона», «Восток для чайников», «Драйв», «ИП Пирогова», «Министерство», «НА ЖИВЦА», «На краю», «Наследие», «Офис», «Подкидыш», «Русалки», «Свадьбы и разводы», «Смена», «Содержанки», «Алиби», «Учителя», «Филатов», «ХОР». В рамках фестиваля также прошел «Батл сериалов», в котором сразились российские сериальные новинки — боевик «Решение о ликвидации» («Мосфильм») и триллер «ЛАПСИ» («Спутник Восток Продакшн»).
Кроме того, на площадке «Пилота» были организованы дискуссии «Успехи и провалы отечественных телесериалов. Особенности программирования и реакции аудитории», которую вела телеобозреватель Арина Бородина, и «Сериалы: вчера, сегодня, завтра» от кинокритика и кинообозревателя Егора Москвитина. Благодаря программе фестиваля «Сериалы на площади» жители Иванова увидели на большом экране такие сериалы, как «Вызываем огонь на себя», «Оттепель», «Таинственная страсть» и «Ликвидация».
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Пресс-служба
Видео:Youtube / Россия 24