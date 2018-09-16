«Беги, челябинец, беги»: в столице Южного Урала прошел осенний марафон — 2018

Сегодня на стадионе Елесиной собрались истинные любители бега

Полторы тысячи челябинцев провели утро воскресенья с пользой. Они приняли участие в «Челябинском марафоне — 2018». Горожане испытали свои силы на дистанция в 21,1 и 42,2 километра. На грандиозном спортивном событии побывали мы. Фоторепортаж и видео с марафона — уже на 74.ru.

Видео: Вадим Архипов

Марафон проходил на стадионе Елесиной. Первые бегуны стартовали около 8 часов утра. Не напугали их ни ранний воскресный подъем, ни прохлада осеннего утра.

Забеги проходили в нескольких возрастных категориях

Оказывается, в Челябинске очень много пенсионеров-спортсменов

Кажется, велосипедист немного смухлевал

Вот они — настоящие эмоции спортсмена

Участникам марафона, несмотря на прохладное осеннее утро, было совсем не холодно: ветерок бодрит, а бег разогревает тело изнутри. Кроссовки, шорты и легкая компрессионная футболка — вот и вся экипировка спортсменов.

Кто-то финишировал со счастливой улыбкой

Ни с чем не сравнимая радость от преодоления себя

После финиша спортсмены могли подкрепиться

Бегуны оценили хорошую организацию мероприятия. Кто-то в этот день впервые попробовал себя на длинной дистанции, пробежав полумарафон — дистанцию в 21 километр.

Перекус у бегунов правильный — яблоко и бутылка простой питьевой воды

Каждому участнику на финише вручали медаль

Ну и как тут не сделать фото на память?

На финише бегунов встречали прекрасные девушки и награждали их памятными медалями. А победителей ждали кубки, денежные призы и сертификаты в спортивные магазины города.

Марафон — очень непростое испытание для бегунов

Бег на длинные дистанции — способ проверить свою выносливость и физподготовку

С погодой бегунам сегодня повезло — солнечно и без дождя

Пробежать челябинский марафон приехал и 66-летний спортсмен Владимир Александрович Герцог из Уйского района. Он назвал дистанцию в 21 километр сложной, но мы-то с вами знаем, что совсем недавно Владимир Александрович преодолел 100 километров меньше чем за 13 часов.

Участвовали в забегах как профессионалы, так и любители

Заслуженный отдых после непростого испытания

Организаторы утверждают, что участие в марафоне приняли около 1500 человек. При этом дистанцию бежали как челябинцы, так и жители области. Были среди участников и представители Казахстана и даже Израиля.

После финиша у спортсменов смешанные чувства

А кто-то просто радуется, что смог дойти до конца