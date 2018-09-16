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«Беги, челябинец, беги»: в столице Южного Урала прошел осенний марафон — 2018
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«Беги, челябинец, беги»: в столице Южного Урала прошел осенний марафон — 2018 

74.ru 5 часов назад
Фото: 74.ru
Сегодня на стадионе Елесиной собрались истинные любители бега
Полторы тысячи челябинцев провели утро воскресенья с пользой. Они приняли участие в «Челябинском марафоне — 2018». Горожане испытали свои силы на дистанция в 21,1 и 42,2 километра. На грандиозном спортивном событии побывали мы. Фоторепортаж и видео с марафона — уже на 74.ru.
Видео: Вадим Архипов
Марафон проходил на стадионе Елесиной. Первые бегуны стартовали около 8 часов утра. Не напугали их ни ранний воскресный подъем, ни прохлада осеннего утра.
Забеги проходили в нескольких возрастных категориях
Оказывается, в Челябинске очень много пенсионеров-спортсменов
Кажется, велосипедист немного смухлевал
Вот они — настоящие эмоции спортсмена
Участникам марафона, несмотря на прохладное осеннее утро, было совсем не холодно: ветерок бодрит, а бег разогревает тело изнутри. Кроссовки, шорты и легкая компрессионная футболка — вот и вся экипировка спортсменов.
Кто-то финишировал со счастливой улыбкой
Ни с чем не сравнимая радость от преодоления себя
После финиша спортсмены могли подкрепиться
Бегуны оценили хорошую организацию мероприятия. Кто-то в этот день впервые попробовал себя на длинной дистанции, пробежав полумарафон — дистанцию в 21 километр.
Перекус у бегунов правильный — яблоко и бутылка простой питьевой воды
Каждому участнику на финише вручали медаль
Ну и как тут не сделать фото на память?
На финише бегунов встречали прекрасные девушки и награждали их памятными медалями. А победителей ждали кубки, денежные призы и сертификаты в спортивные магазины города.
Марафон — очень непростое испытание для бегунов
Бег на длинные дистанции — способ проверить свою выносливость и физподготовку
С погодой бегунам сегодня повезло — солнечно и без дождя
Пробежать челябинский марафон приехал и 66-летний спортсмен Владимир Александрович Герцог из Уйского района. Он назвал дистанцию в 21 километр сложной, но мы-то с вами знаем, что совсем недавно Владимир Александрович преодолел 100 километров меньше чем за 13 часов.
Участвовали в забегах как профессионалы, так и любители
Заслуженный отдых после непростого испытания
Организаторы утверждают, что участие в марафоне приняли около 1500 человек. При этом дистанцию бежали как челябинцы, так и жители области. Были среди участников и представители Казахстана и даже Израиля.
После финиша у спортсменов смешанные чувства
А кто-то просто радуется, что смог дойти до конца
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