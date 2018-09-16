В Москве в банкомате нашли фальшивые купюры на 1,5 млн рублей

Их обнаружили инкассаторы при выемке: из пятисот купюр 319 оказались поддельными. Все полученные от махинации деньги мошенники раскидали на свои счета. Сотрудники банка сейчас выясняют, как злоумышленникам удалось обмануть устройство.