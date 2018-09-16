Юнармейцы Ковдора выступили на соревнованиях «Школа безопасности»

В ходе мероприятия юнармейцы жили в походных условиях и состязались в различных соревнованиях и конкурсах.

С 10 по 14 сентября 2018 года в Кандалакшском районе на побережье Кандалакшского залива в устье ручья Песчаный прошли региональные соревнования «Школа безопасности 2018».

В Соревнованиях приняли участие ребята ковдорского отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

В ходе мероприятия юнармейцы жили в походных условиях и состязались в различных соревнованиях и конкурсах. В программу традиционно были включены: «Комбинированная пожарная эстафета», «Безопасность на дороге», «Полоса препятствий», «Поисково-спасательные работы», «Маршрут выживания», «Организация быта в полевых условиях», «Комплексное силовое упражнение», «Военизированная эстафета» и конкурсная часть, состоящая из краеведческой викторины и представления команды и стенгазеты.