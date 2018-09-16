Ещё
Юнармейцы Ковдора выступили на соревнованиях «Школа безопасности»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юнармейцы Ковдора выступили на соревнованиях «Школа безопасности» 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятия юнармейцы жили в походных условиях и состязались в различных соревнованиях и конкурсах.
С 10 по 14 сентября 2018 года в Кандалакшском районе на побережье Кандалакшского залива в устье ручья Песчаный прошли региональные соревнования «Школа безопасности 2018».
В Соревнованиях приняли участие ребята ковдорского отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
В ходе мероприятия юнармейцы жили в походных условиях и состязались в различных соревнованиях и конкурсах. В программу традиционно были включены: «Комбинированная пожарная эстафета», «Безопасность на дороге», «Полоса препятствий», «Поисково-спасательные работы», «Маршрут выживания», «Организация быта в полевых условиях», «Комплексное силовое упражнение», «Военизированная эстафета» и конкурсная часть, состоящая из краеведческой викторины и представления команды и стенгазеты.
ТК «Звезда»: последние новости
Лондон ищет двух новых подозреваемых по «делу Скрипаля» - СМИ Загитова и Медведева обменялись фотографиями Смолова и Глушакова в социальных сетях Ибрагимович провозгласил себя божеством после пятисотого гола
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила Медведевой33
Олимпийская чемпионка взбесилась из-за России14
«Лучше сдохну в подворотне»: Генич поругался с Уткиным2
12 раундов, 8 швов: как Головкин впервые проиграл21
Семак проигнорировал дорогого новичка «Зенита»1
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение