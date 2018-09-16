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На Урале стартовал отопительный сезон
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На Урале стартовал отопительный сезон 

Мир24 4 часа назад
Горячая вода появилась в батареях жилых домов Перми и Челябинска, передает телеканал «МИР 24».
В Екатеринбурге тепло в квартиры подадут завтра. Запуск отопления пройдет в четыре этапа.
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