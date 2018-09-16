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Лэпарда впервые удалили с поля в его седьмом матче в качестве тренера
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Лэпарда впервые удалили с поля в его седьмом матче в качестве тренера 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер футбольного клуба «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард впервые в своей тренерской карьере был удалён с поле во время матча.
Эпизод произошёл во время матча седьмого тура Чемпионшипа между «Дерби» и «Ротерхэм Юнайтед». Экс-футболист «Челси» был удалён за споры с помощником главного арбитра, поводом для которых стал пенальти в ворота его подопечных, а также прямая красная карточка, показанная Тома Лоуренсу.
Для 40-летнего специалиста, возглавившего «Дерби Каунти» летом 2018 года, это удаление стало первым в его тренерской карьере.
Встреча завершилась победой «Ротерхэма» со счётом 1:0.
Ранее Маурицио Сарри заявил, что Джон Терри может вернуться в «Челси» только в качестве тренера.
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