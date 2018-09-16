Лэпарда впервые удалили с поля в его седьмом матче в качестве тренера

Главный тренер футбольного клуба «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард впервые в своей тренерской карьере был удалён с поле во время матча.

Эпизод произошёл во время матча седьмого тура Чемпионшипа между «Дерби» и «Ротерхэм Юнайтед». Экс-футболист «Челси» был удалён за споры с помощником главного арбитра, поводом для которых стал пенальти в ворота его подопечных, а также прямая красная карточка, показанная Тома Лоуренсу.

Для 40-летнего специалиста, возглавившего «Дерби Каунти» летом 2018 года, это удаление стало первым в его тренерской карьере.

Встреча завершилась победой «Ротерхэма» со счётом 1:0.