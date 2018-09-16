Самураи, которые вошли в историю

Каста самураев правила Японией на протяжении долгих веков. Воины высшего класса, прославленные свирепостью и верностью сюзерену, они стали неотъемлемой частью истории и культуры всей страны. Кодекc самурая отчасти соблюдается японцами и сейчас. Эти непревзойденные бойцы сделали страну Восходящего солнца такой, какой видит ее современный мир.

Дата Масамунэ

Известный своей любовью к насилию, Дата Масамунэ был одним из самых страшных воинов своей эпохи. Ослепнув на один глаз еще в детстве, юноша был вынужден прикладывать все силы, чтобы получить признание полноценного бойца. Репутацию смелого и хитрого военачальника Дата Масамунэ получил разгромив клан своих противников, после чего перешел на службу Тоётоми Хидэёси и Токугаве Иэясу.

Уэсуги Кэнсин

Кэнсин, он же дракон Эчиго, был свирепым воином и лидером клана Нагао. Он был известен соперничеством с Такеда Сингена, поддерживал военную кампанию Ода Нобунага. Кэнсин считался не только храбрым бойцом, но и непревзойденным командиром.

Токугава Иэясу

Великий Токугава Иэясу изначально был союзником Ода Нобунага. После смерти преемника Нобунага, Тоётоми Хидэёси, Иэясу собрал собственную армию и затеял долгую, кровопролитную войну. В результате он в 1600 году установил правление сегуната Токугава, продержавшегося до 1868 года.

Хаттори Ханзо

Лидер клана Ига, Хаттори Ханзо был одним из тех редких самураев, которые прошли обучение воинов ниндзя. Он был верным слугой Токугава Иэясу и несколько раз спасал своего хозяина от верной смерти. Постарев, Ханзо стал буддийским монахом и закончил свои дни в монастыре.

Хонда Тадакацу

Его прозвали «воином, который одолел смерть». За свою жизнь Тадакацу принял участие в сотнях сражений и не потерпел поражения ни в одном из них. Любимым клинком Хонда было легендарное копье «Стрекоза», внушавшее страх противнику. Именно Тадакацу вел один из отрядов в решающей битве при Сэкигахара, что привело к новой эпохе в истории Японии.

Миямото Мусаси

Миямото Мусаси был одним из величайших фехтовальщиков Японии. Первый поединок Мусаси провел в 13 лет: он сражался на стороне клана Тоетоми против клана Токугава. Миямото почти всю жизнь путешествовал по стране, встречаясь с великими мастерами в смертельных схватках. В конце жизненного пути великий воин написал трактат Пяти колец, подробно описывающий технику владения мечем.

Шимазу Йошихиса

Один из самых известных полевых командиров периода Сэнгоку, Шимазу Йошихиса был родом из провинции Сацума. Шимазу стремился объединить Кюсю и одержал множество побед. Клан генерала правил большей частью острова в течение долгих лет, но в конце концов потерпел поражение от Тоётоми Хидэёси. Сам Шимазу Йошихиса стал буддийским монахом и умер в монастыре.