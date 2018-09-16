Даниэль Риккардо: Renault вернется на подиум в 2020-м

В следующем сезоне Даниэль Риккардо будет выступать за Renault . Австралиец рассчитывает на прогресс заводской команды по сравнению с нынешним годом, но считает, что Renault сможет регулярно бороться за места на подиуме не раньше 2020-го.

Даниэль Риккардо: «Полагаю, если реалистично оценивать ситуацию, то я смогу вновь подняться на подиум и выпить шампанское из ботинка в 2020 году. Я не списываю со счетов вероятность того, что поднимусь на подиум в следующем сезоне, но все же такое будет возможно при определенных обстоятельствах — например, если гонка получится сумасшедшей, как в Баку в 2016-м, или произойдет что-то еще. Думаю, Renault понадобится еще двенадцать месяцев, чтобы претендовать на подиум, но команда движется в этом направлении.

В данный момент я не могу представить, что в ближайшие двенадцать месяцев кто-то сможет навязать борьбу за титул Ferrari и Mercedes. Конечно, мы не знаем, как будет выглядеть Red Bull с моторами Honda, но все же преимущество у Ferrari и Mercedes.

Я считаю, что в 2019-м мы заложим основы будущих успехов. Независимо от того, на какие результаты мы будем претендовать, команда постарается сделать максимум возможного, чтобы атаковать в полную силу в 2020-м».