Виктории Лопыревой приписывают роман с известным политиком 

По слухам, 35-летняя модель и телеведущая, собиравшаяся замуж за Николая Баскова, встречается со всем с другим мужчиной.
Слухи о том, что у Виктории Лопыревой есть таинственный влиятельный покровитель, ходят давно. Теперь же в Сети появилась информация о том, что загадочным мужчиной телеведущей является 59-летний политик Виталий Мутко.
Мутко — заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития и заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики. Виталий Леонтьевич много лет состоит в браке с Татьяной Мутко, от которой у него есть две взрослых дочери, одна из которых, к слову, старше Виктории Лопыревой.
Сама Виктория Лопырева в 2015 году развелась с футболистом Федором Смоловым. В прошлом году она активно подогревала слухи о предстоящей свадьбе с Николаем Басковым, роман с которым многие считают пиаром.
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Фото:Instagram, Globa Look Press