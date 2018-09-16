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Вместо старых купюр появятся банкноты с новым дизайном и новой защитой от подделки
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Вместо старых купюр появятся банкноты с новым дизайном и новой защитой от подделки 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Россию ждет «денежная революция». Старые банкноты планируется заменить на новые, с более современным дизайном.
Гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук заявил, что планируется изменить дизайн всех купюр. Внешний вид нынешних банкнот был разработан больше двадцати лет назад — в 1995–1997 годах, — и пришло время их обновлять. Делать это, скорее всего, будут с учетом опыта разработки и тестирования банкнот номиналом 200 и 2000 рублей образца 2017 года. У них увеличена долговечность, повышены защитные признаки и надежность, улучшено качество сортировки и т.д.
Банк России заинтересован в радикальном обновлении нынешних устаревших банкнот, — заявил Трачук. — Изменения будут, но когда конкретно какой номинал затронут, решения нет. Оно за Банком России. Также, по словам Тручука, из наличного оборота в больших городах уходят мелкие монеты.
— Сегодня практически нет в обороте копеечных монет. В больших городах монеты копеечные, рубль или два не играют существенной роли в обращении, но много где они нужны, важны и востребованны, как говорят в Банке России. — Мы стараемся удешевить их производство, — сказал глава «Гознака». — Все монеты у нас — из стали с тонким слоем цветного металла. Там, где низкие номиналы и где нужно длительное использование, монеты служат надежнее и эффективнее, чем банкноты.
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