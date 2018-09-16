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Аллегри прояснил ситуацию с Дибалой
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Аллегри прояснил ситуацию с Дибалой 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объяснил непопадание Пауло Дибалы в стартовый состав.
"Пауло не играл, потому что таков был мой тактический выбор. Его профессиональная подготовка не обсуждается, но я должен выбирать 11 футболистов стартового состава и ещё трёх, которые выйдут на замену. Дибала должен доказать, что заслуживает место в стартовом составе. Это касается всех футболистов, я не знаю иного пути. Когда есть талантливые игроки в команде, кто-то должен сидеть на скамейке.
Тем не менее мне не нравится, что общественность давит на Дибалу со всех сторон. СМИ жаждут крови, хотят его уничтожить. Они ждут его появления на поле, чтобы разорвать Пауло на части" — приводит слова Аллегри Football Italia.
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